2022/03/06 | 02:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مواطنيه على الاستمرار في مقاومة القوات الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يوجه "رسالة حماسية" إلى الأوكرانيين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي يوجه "رسالة حماسية" إلى الأوكرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).