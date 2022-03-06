"خطة عمل" بريطانية من 6 نقاط لإفشال الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/03/06 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتقديم "خطة عمل" دولية تهدف إلى "إفشال" الغزو الروسي لأوكرانيا ويعتزم لهذه الغاية تكثيف الاجتماعات الدبلوماسية الأسبوع المقبل في لندن، بحسب ما أعلن مكتبه السبت.

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