2022/03/06 | 03:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إسباني، بأن عملاق إسباني بدأ يراقب وضع الألماني سيرج جنابري، جناح بايرن ميونخ، استعدادًا لضمه في الصيف المقبل.وينتهي عقد جنابري مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد حتى الآن.ومن المتوقع أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق، أن يضطر بايرن لبيعه في الصيف المقبل، لتفادي رحيله مجانًا في الصيف التالي.وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن برشلونة أبدى اهتمامًا بضم جنابري، بناء على رغبة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي يسعى لتعزيز هجومه بعناصر جديدة، بعد ضم الثلاثي بيير إيمريك أوباميانج وأداما تراوري وفيران توريس.وأشار التقرير، إلى أن برشلونة يستعد لتقديم عرض إلى بايرن، في الصيف المقبل، من أجل الحصول على خدمات جنابري، مقابل 30 مليون يورو.وارتبط اسم جنابري بالعديد من الفرق الكبرى، ولعل أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول.وخاض جنابري 33 مباراة مع بايرن في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 9 أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يوجه بوصلته نحو جنابري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يوجه بوصلته نحو جنابري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).