كوريا الشمالية تعلن إجراء

2022/03/06 | 03:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أن الصاروخ الذي أطلقته، السبت، كان في إطار "تجربة مهمة بشأن خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

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