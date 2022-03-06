مصر تعلن نقل 4 آلاف سائح أوكراني إلى دول جوار أوكرانيا

2022/03/06 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المصرية السبت أنها نقلت أربعة آلاف سائح أوكراني علقوا في مصر بعد انتهاء برامجهم السياحية، إلى "دول الجوار الأوكراني".

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