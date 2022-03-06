2022/03/06 | 04:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأوصت الولايات المتحدة الأمريكيين في روسيا بمغادرتها فورا وبأي وسيلة متاحة، لافتة إلى محدودية قدرة السفارة الأمريكية هناك على مساعدتهم.وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن تحذيرا جديدا من السفر صدر السبت "بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة".وحذر البيان من "احتمال حدوث مضايقات ضد المواطنين الأمريكيين من قبل مسؤولي الأمن الحكوميين الروس"، لافتا إلى أن "قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في روسيا محدودة".وقالت الوزارة إنها "لاحظت عددا متزايدا من عمليات إلغاء الرحلات الجوية من وإلى روسيا، وتقارير عن نقص السيولة النقدية، وأن بعض بطاقات الائتمان قد يتم رفضها نتيجة للعقوبات المفروضة على بنوك في روسيا"، داعية المواطنين إلى "المغادرة فورا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن توصي الأمريكيين في روسيا بالمغادرة فورا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن توصي الأمريكيين في روسيا بالمغادرة فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).