2022/03/06 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي مقابلة في لفيف غربي أوكرانيا مع صحيفة "ذي غلوب آند ميل" الكندية، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك إنه بدأ يلمس تحولا في الموقف الروسي في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوض أوكراني: نلمس تحولا في الموقف الروسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوض أوكراني: نلمس تحولا في الموقف الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).