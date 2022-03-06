نواب يرجحون تشكيل الحكومة في أيار المقبل

2022/03/06 | 05:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

رجّح أعضاء بمجلس النواب تشكيل الحكومة الجديدة في أيار المقبل، عادّين اتفاق الكتل السياسية المتناحرة خطوة باتجاه حفظ الأمن الداخلي وتحسين واقع المواطن المعيشي.

وقال عضو مجلس النواب ياسر وتوت لـ"الصباح": إن "المعلومات تؤكد أن الحكومة ستشكل بعد عيد الفطر المبارك"، مبيناً أن "العقدة التي تقف حالياً أمام تشكيل الحكومة هي اختيار رئيس للجمهورية" .

وأضاف أن "الكتل السياسية عازمة على بناء البلد برغم صعوبة المرحلة المقبلة والتراكمات الحاصلة جراء سلبيات المراحل الماضية"، مؤكداً أن "المضي بطريق البناء هو للأمام ومن دون عودة" .



من جانبه، توقع عضو مجلس النواب ثائر مخيف الكتاب أن "تشكيل الحكومة لن يطول أكثر من ذلك، بسبب قرارات المحكمة الاتحادية التي حسمت وتحسم جميع الخلافات السياسية" .

وقال الكتاب لـ"الصباح": إن "الجرأة التي تحلّت بها المحكمة الاتحادية، وخصوصاً في قراراتها التي صدرت مؤخراً، لا مثيل لها"، مشيراً إلى أن "لدى المحكمة القدرة على إيقاف كلّ عند حدّه وهز عروش الأحزاب المتنفذة، وكل هذا من أجل تحديد بعض المسارات الحقيقية للعملية السياسية" .

بينما أشّر النائب جاسم عطوان الموسوي، "حصول تدهور واضح في أمن البلد الداخلي واقتصاده، وما زالت الكتل السياسية أقل من مستوى الحدث".

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