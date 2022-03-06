تضامن عراقي مع القضاة اللبنانيين

2022/03/06 | 05:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

في خطوة غير مسبوقة، سلّم وفد قضائي عراقي برئاسة رئيس الادعاء العام نجم عبد الله، أمس السبت، وزير العدل هنري خوري، المبلغ الذي تبرع به القضاة في العراق لزملائهم القضاة في لبنان تضامنا معهم لتجاوز الأزمة الاقتصادية .

وذكر بيان للقضاء، أن "وفدا قضائيا عراقيا، وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، والتقى وزير العدل اللبناني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان سهيل نديم عبود، وعددا من القضاة في لبنان، وسلمهم المبلغ الذي تبرع به القضاة في العراق لزملائهم في لبنان تضامنا معهم لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني الشقيق".

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