"المساعدات والعقوبات على روسيا".. اتصال هاتفي بين بايدن وزيلينسكي

2022/03/06 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد إنه تحادث مجددا مع نظيره الرئيس الأميركي، جو بايدن هاتفيا من أجل مناقشة الدعم المالي الأميركي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا.

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