توجيهات من وزير الكهرباء إثر اجتماع مع وفد من الكتلة الصدرية

2022/03/06 | 05:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم، توجيهات حول مناطق محددة في العاصمة بغداد إثر اجتماع مع وفد من الكتلة الصدرية.

وذكر إعلام وزارة الكهرباء في بيان، أنّ "المكلف بمهام وزير الكهرباء عادل كريم، استقبل في مكتبه بمقر الوزارة، وفدًا من الكتلة الصدرية، واستعرض معهم واقع الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، وجرى التطرق إلى أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي".

وأضاف البيان، أنّ "اللقاء ناقش ملف الطاقة الكهربائية في قضاء الحسينية، من خلال مد الشبكة الكهربائية لمحلات (203، 204، 206، 208)، إلى جانب مناقشة مد الشبكة الكهربائية للجزئين الأول والثالث من منطقة اللقمانيات ومنطقة النفط وجزء من منطقة الحرس".

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وبحث الطرفان، وفق البيان، "الاستعدادات الجارية لاستقبال صيف عام 2022، ومضاعفة الجهود من أجل زيادة ساعات التجهيز والتخفيف من معاناة المواطنين".

وأكد كريم، أنّ "الوزارة ماضية بمشاريعها التطويرية للمحطات التوليدية وخطوط النقل وشبكات التوزيع في جميع محافظات العراق استعدادًا لفصل الصيف المقبل، إلاّ أن هناك عددًا من المعوقات التي تواجه عملها، منها قلة التخصيصات المالية"، مبينًا أنّ "ملاكات الوزارة المتقدمة تبذل اليوم جهودها من أجل إنجاز أعمال الصيانة لجميع المفاصل بإمكانياتها الذاتية المتوفرة".

وأوضح البيان، أنّ "الوزير أوعز إلى مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوفد الضيف لإجراء الكشوفات اللازمة لمناطق شمال الرصافة بالسرعة القصوى تحسبًا لفصل الصيف المقبل".

وأشار بيان الوزارة، إلى أنّ "وفد التيار الصدري أكّد دعمهم اللامحدود لوزارة الكهرباء للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مشيرين إلى أنّ الكتلة الصدرية تتبنى ضمن مشروعها الإصلاحي إزالة كافة العقبات للارتقاء بملف الكهرباء في العراق".

كما أكّد الوفد، بحسب البيان، أنّ الكتلة الصدرية "ستدعم الوزارة في مجلس النواب للحصول على المستحقات المالية اللازمة وتتابع بعناية الخطة الوقودية وحاجة الكهرباء إليها بغية تقديم أفضل الخدمات للشعب العراقي".

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