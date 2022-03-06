العراق يستعيد 50% من طاقة إنتاج حقل الناصرية النفطي

2022/03/06 | 06:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قالت مصادر نفطية عراقية، إن العمليات استؤنفت في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق بعد انقطاع دام سبعة أيام لكن حقل غرب القرنة 2 ما يزال خارج الخدمة، وفق "رويترز".

وتوقف العمل في الناصرية بسبب الاحتجاجات التي أغلقت الطرق ومنعت الموظفين من الوصول إلى العمل.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين نفطيين عراقيين، أنّ العمل في حقل الناصرية استؤنف بعد ظهر الجمعة مع فتح الطرق مما سمح للموظفين بالعودة الى العمل.

وقال مسؤول نفطي رفيع المستوى، إنّ الحقل يعمل حاليا بطاقة 50%.



وينتج الحقل عادة حوالي 80 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

وتزامن انقطاع الناصرية مع إغلاق مؤقت للصيانة بدأ الشهر الماضي في حقل غرب القرنة 2 الذي تبلغ طاقته 400 ألف برميل يوميًا.

ويشكل الانقطاع في غرب القرنة 2 ضربة أخرى لإمدادات النفط العالمية الضيقة أصلاً في وقت يزداد فيه الطلب مع ارتفاع الأسعار.

وكان العراق قد ضخ 4.18 مليون برميل يوميًا من النفط في شباط/فبراير، أي أقل بمقدار 150 ألف برميل يوميًا عن الحد المسموح به بموجب اتفاق مع ما يسمى بالمنتجين الآخرين في أوبك+، وفقًا لبيانات من شركة سومو المسوقة المملوكة للدولة.

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