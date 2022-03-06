روسيا تلفت للون دخان صاروخ ضرب مبنى بأوكرانيا وترد على اتهامها به

2022/03/06 | 06:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، مقطع فيديو من حادثة استهداف مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية، كييف واتهامها بتنفيذ الضربة واستهداف المدنيين.

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