غزو أوكرانيا كامتحان للديموقراطيات

2022/03/06 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكثر التحليلات والتعليقات حول الحرب التي أعلنها الرئيس الروسي على أوكرانيا.البعض يتهم الغرب، وخصوصاً اميركا باستدراج بوتين للحرب لإضعافه وفتح مستنقع جديد على غرار ورطة أفغانستان حفظاً لمصالحها.وهناك من يرى العكس، أن خضوع الغرب لابتزاز بوتين يعني تكرار خطيئة تشامبرلين في عقده معاهدة ميونيخ مع هتلر بدل مواجهته باكراً.

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