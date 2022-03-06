فيدرر: أريد العودة بقوة لبطولات التنس

2022/03/06 | 07:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع يأمل أسطورة التنس، السويسري روجيه فيدرر، في العودة للملاعب نهاية الصيف المقبل، بعد غيابه 8 أشهر ومعاناته في السنتين الأخيرتين من إصابات في الركبة.ولم يخض فيدرر، حامل لقب 20 بطولة كبرى، أي دورة منذ خسارته ربع نهائي ويمبلدون الأخير في تموز أمام البولندي هوبرت هوركاش، وكانت الجراحة في ركبته التي تلت خسارته، الثالثة في غضون سنة ونصف.وقال فيدررعلى هامش بطولة العالم للتزلج في لنتسرهايده : " أنا بحال جيدة ، أتحسّن ، في غضون شهرين تنقلت على عكازين، كانت فترة طويلة وتعيّن علي الانطلاق من الصفر.لم تكن ركبتي على ما يرام بعد ويمبلدون ".وتابع فيدرر " أصل الآن إلى مرحلة يمكنني التفكير فيها بالعودة وانا بحاجة لبعض الوقت لتحديد ما إذا كنت قادراً على العودة في نهاية الصيف ".المصدر/ كورة

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