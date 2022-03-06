منخفضات مغبرة تغزو أجواء العراق.. تحذيرات للمسافرين والمرضى

2022/03/06 | 07:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نشر الراصد المختص صادق عطية، توقعات مفصلة عن حالة الطقس في العراق حتى نهاية هذا الأسبوع.

وكتب عطية عبر حسابه في فيسبوك، أنّ هذا الأسبوع سيشهد رياحًا نشط وموجات غبار مع ارتفاع لدرجات الحرارة وأمطار شمالاً، إصر "غزو متكرر وسريع للمنخفضات الخماسينية الحارة والجافة".

وبيّن الراصد، أنّ الغزو الأول "يبدأ مساء الأحد 6 آذار/مارس ويستمر نهار الإثنين، فيما يبدأ الثاني ليل الثلاثاء ويستمر تأثيره يوم الأربعاء، وهو أقوى من الأول برياح شديدة وغبار مثار".

وأوضح عطية، أنّ "هذه المنخفضات تنشأ شمال إفريقيا، وتعتبر منخفضات حارة وجافة في أغلب الاحيان وتسبب إثارة للغبار وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل"، مبينًا أنّ "المنخفضات ربما قد بكرت في تأثيرها هذا الموسم لأن تأثيرها المعتاد يكون بداية شهر نيسان/أبريل عادةً أو أواخر آذار".

ورجح الراصد، وفقًا لذلك، أنّ تشهد البلاد طقسًا غير مستقر هذا الأسبوع.

طقس مساء الأحد لغاية مساء الإثنين:

رياح جنوبية شرقية نشطة في مدن جنوب البلاد والوسط والفرات الأوسط والغربية مثيرة للغبار وموجات غبارية متوقعة في المناطق الصحراوية تطال المناطق الداخلية أيضًا.

رياح شمالية خفيفة السرعة الى معتدلة في مدن الشمال، تحول خلال ساعات نهار ومساء الإثنين إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

زخات من الأمطار الرعدية تتركز أغلبها في مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديالى وربما شمال بغداد وشمال الأنبار.

تكون الأمطار خفيفة إلى معتدلة مع بعض الغزارة تطال السليمانية وأجزاء من كركوك.

تنتهي فرص الأمطار ظهر الإثنين.

ارتفاع لدرجات الحرارة فوق المعدل يستمر لغاية نهاية الأسبوع ثم تنخفض بعدها قليلاً.

طقس يوم الثلاثاء:

استقرار نسبي في الأجواء مع أجواء شبه غائمة، واستقرار الرياح التي تكون شمالية غربية، حيث تنشط نهارًا بشكل مؤقت في أغلب المدن عدا الشمالية، مع زخات أمطار خفيفة تطال المناطق الجبلية من أربيل والسليمانية ودهوك.

يبدأ تأثير المنخفض الثاني مساءً ويستمر يوم الأربعاء.



وهو منخفض جاف وتأثيره يكون بنشاط الرياح السطحية وموجات غبار وعواصف في الوسط والجنوب والمناطق الغربية وربما مدن الشمال أيضًا.

شدة الغبار في مدن الوسط والغربية والفرات الأوسط هي الأعلى، مع زخات أمطار محدودة في مدن إقليم كردستان ونينوى وكركوك، وربما تشمل كل من ديالى وصلاح الدين.

يهدأ نشاط الرياح يوم الخميس وتنخفض معها درجات الحرارة قليلاً.

تحذيرات:

ينصح بعدم السفر برًا وارتياد البحر يومي الإثنين والأربعاء والحذر لمرتادي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية الأفقية.

أخذ الاحتياطات لمرضى الحساسية والربو.

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