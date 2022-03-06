شاهد لحظة إسقاط مقاتلة روسية في أوكرانيا

2022/03/06 | 07:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهد جديدة تخرج من جبهات القتال.إذ نشرت القوات المسلحة الأوكرانية هذا الفيديو ويظهر اللحظة التي تقول إنها أسقطت فيها طائرة روسية.

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