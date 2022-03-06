الصين تخرج عن صمتها بشأن استهداف روسيا للمحطات النووية الأوكرانية

2022/03/06 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسرت الصين صمتها بشأن الغزو الروسي على أوكرانيا، معبرة عن قلقها بشأن المحطات النووية الأوكرانية، بحسب ما أفاد تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر".

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