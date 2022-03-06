نيويورك تايمز: علاقة روسيا بفنزويلا تقلق الولايات المتحدة

2022/03/06 | 07:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كتبت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الولايات المتحدة تسعى لإضعاف الاتصالات بين كاراكاس وموسكو، مفيدة بتوجه وفد أمريكي إلى فنزويلا للقاء ممثلي حكومة نيكولاس مادورو.ونقلت الصحيفة، أمس السبت عن مصادرها أن الوفد الأمريكي الذي يضم ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، توجه إلى فنزويلا يوم السبت.ولم تقدم الصحيفة أي […]

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