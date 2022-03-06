زيلينسكي يحث الأوكرانيين على الاستمرار في مقاومة الجيش الروسي

2022/03/06 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، شعبه على الاستمرار في مقاومة الجيش الروسي قائلاً "أيها الأوكرانيون في جميع مدننا، التي غزاها العدو، استمروا في الهجوم، والخروج في الشوارع.نحتاج للقتال كلما أتيحت لنا الفرصة "، مضيفًا "أوكرانيا التي نعرفها ونحبها ونحميها لن تستسلم لأي عدو".مشددًا على أن "الاحتلال مؤقت".

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