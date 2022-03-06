الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا ومهام الحركة المناهضة للحرب - حميد تقوائي

2022/03/06 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_تقوائي هذا المقال مبني على حوار وأسئلة وأجوبة مع حميد تقوايي في البرنامج المباشر للقناة الجديدة.يُظهر الموقف بعد أسبوع من الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا أن حكومة بوتين والجيش الروسي في أوكرانيا بشكل عام لم يحققوا النتائج التي كانوا ينوونها منذ البداية.



صرح بوتين أن هدفه كان نزع السلاح من أوكرانيا ، أي حل الجيش الأوكراني.



كان هدفه الآخر هو الإطاحة بحكومة زيلينسكي.



لم يحدث شيء من هذا.



توجد الآن مقاومة ......





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