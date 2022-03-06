للسيد تشومسكي: كانت كومة من القش لا أكثر..!! - فكري آل هير

2022/03/06 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فكري_آل_هير مع احترامي لجهود السيد ناعوم تشومسكي..نحن أيضاً نعرف جيداً كيف نصفها كما نراها..**ما حصل هو أن الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم أكثر في فضح وتعرية الغرب، ولكن ليس لأكثر ممن لم يكن يرى، أما من لا يزال أعمى بعد هذا كله، فلا شك أنه مريض ويتعين عليه زيارة أقرب طبيب بيطري..!!باعتقادي أن سقوط الأقتعة الغربية كلها دفعة واحدة في هذه الحرب، هو أهم وجوه الحقيقة التي ينبغي على الناس أن تتوقف عندها ......





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