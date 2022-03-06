حرب أوكرانيا طريق نحو الدولة العالمية: روسيا ليست جزءا من أوروبا وتركيا مع العرب ضحايا تنتظر الدور - علي سيريني

2022/03/06 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_سيريني الدولة أو الحكومة العالمية الدولة أو الحكومة العالمية فكرة سياسية على مستوى دراسات العلاقات الدولية في ظل نظريات فلسفية متعددة.



هذه الفكرة متجذرة في الفلسفة الغربية، وتبدأ بالفيلسوف الألماني إيمانويل كانط ونظريته المعنونة بنهاية التأريخ، وهي لا تعني نهاية العالم كما يظن بعض الناس.



نهاية التأريخ، تعني أن تطور الفكر الإنساني الإجتماعي سيصل ذروته، في ما يتعلق بالوصول إلى أمثل وأفضل نموذج للحكومة ......





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