2022/03/06 | 08:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت وسائل إعلام صينية أن الخبراء تمكنوا من استقبال إشارات أحد الأقمار الصناعية الجديدة التي أرسلتها بلادهم إلى الفضاء مؤخرا.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الخبراء في أحد المراكز الأرضية في مقاطعة هاينان الصينية تمكنوا من استقبال البيانات الأولية من أحد أقمار Hainan-1 التي أطلقت إلى الفضاء مؤخرا".وقال بيان صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم "البيانات التي استلمناها كانت من قمر Hainan-1-02 الجديد، جودة المعلومات كانت جيدة، لقد استقبلنا نحو 10 غيغابايت من البيانات، وتم حفظها ويجري العمل على معالجتها حاليا".ومن جهته قال مدير معد أبحاث هاينان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، يانغ تيانليان: بعد الحصول على البيانات بنجاح يمكننا القول أن القمر تم تطويره بشكل جيد، في الأيام الأخيرة عمل موظفونا بشكل مكثف لمراقبة استقبال البيانات من الأقمار الصناعية الجديدة، ويمكننا القول إن النتيجة كانت جيدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: تلقينا بيانات من قمر صناعي جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: تلقينا بيانات من قمر صناعي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).