بولندا قد تقايض مقاتلات سوفيتية لأوكرانيا مقابل مقاتلات أمريكية

2022/03/06 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “وال ستريت جورنال” إن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل فيها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل حصولها على مقاتلات أمريكية من طراز “إف-١٦” من الولايات المتحدة.وبحسب الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية، يمكن لبولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات “ميغ-29” وطائرة “سو-25” الهجومية، مقابل استلام مقاتلات “إف-16” من الولايات […]

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