2022/03/06 | 08:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 77Zp1SPdogA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يقدم خمسة مقترحات لكبح ارتفاع أسعارِ الموادِ الغذائيةوملفات اخرى في نشرة 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يقدم خمسة مقترحات لكبح ارتفاع أسعارِ الموادِ الغذائيةوملفات اخرى في نشرة 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).