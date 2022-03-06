بوتين وبشار الأسد وسيناريو سوريا بأوكرانيا.. رئيس الاستخبارات القومية بأمريكا يوضح لـCNN

2022/03/06 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق جيمس كلابر، رئيس الاستخبارات القومية الأمريكية الأسبق، إلى التقارير التي تفيد بنية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إرسال 1000 عنصر مرتزق للقتال في أوكرانيا، موضحا ماذا يقول لنا ذلك عن وضع بوتين.

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