متاجر بريطانية تسحب المنتجات الروسية من رفوفها

2022/03/06 | 08:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت عدة متاجر كبرى في المملكة المتحدة منع بيع منتجات روسية، ردا على الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

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