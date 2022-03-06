أفضل 5 فواكه لتقليص دهون البطن

2022/03/06 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ على عكس ما يعتقد الكثيرون، أن جميع أنواع الفواكه يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، وجد باحثون أن هناك 5 فواكه يمكنها تقليص دهون البطن الخطرة.تمدنا الفاكهة بعناصر غذائية عديدة ومضادات أكسدة، إلا أن محتوى بعضها العالي من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، يجعل الكثيرون يسارعون إلى تجنبها، لكنهم في الحقيقة لجأوا إلى الخيار […]

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