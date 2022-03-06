شيخ دلير: رئاسة الجمهورية لن تمرر من دون توافقات وابوابنا مفتوحة للتفاهم

2022/03/06 | 08:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني النائب السابق ريزان شيخ دلير، ان رئاسة الجمهورية لن تمرر من دون حدوث تفاهمات وتوافقات بين اكبر القطبين بالعملية السياسية، لافتةً الى ان الاتحاد فتح ابوابه من اجل التفاهم على المنصب المذكور.وقالت شيخ دلير لـ /ألمعلومة/، ان “الاتحاد الوطني مصر على ترشح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، […]

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