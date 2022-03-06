شباب آليات الشرطة يتوج ببطولة العراق للكيو كوشنكاي

2022/03/06 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاختتمت في بغداد، بطوله العراق للشباب بالكيو كوشنكاي لاختيار المنتخب الوطني العراق استعدادا لبطولتي العرب واسيا، وحصل نادي آليات الشرطة الرياضي على المركز الاول فرقياً.وحل شباب نادي الديوان بالمركز الثاني فيما جاء نادي المسيب ثالثاً، ونظمت البطوله حسب قانون الانجاز الدولي بمشاركه 198 لاعباً يمثلون 32 نادياً من بغداد وباقي محافظات العراق.

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