القبض على خمسة متهمين بحيازة المخدرات في بابل

2022/03/06 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بحيازة الموادة المخدرة في عدد من سيطراتها الامنية.وذكرت القيادة في بيان، أن “مفارز قسم شؤون المخدرات خلال ممارسة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على متهم ضبط بحوزته ما يقارب الـ(١٤ غرام) من مادة الكريستال ميث المخدرة”.وأضافت ان “مفارز سيطرة حلة […]

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