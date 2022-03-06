تحية إكبار «لشباب/ات تونس» في أوكرانيا - امال قرامي

2022/03/06 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي لن نتحدّث عن إدارة الديبلوماسية التونسية لأزمة ترحيل التونسيين /ات من أوكرانيا فالبيان الرئاسي كفانا هذا العناء إذ أشاد الرئيس بالجهود المبذولة من أجل إجلاء مئات من الطلبة والأسر، ولم يتخلّف وزير الخارجية بدوره،عن شكر السفراء/ات والمسؤولين منزّلا عملهم في إطار التدرّب على إدارة الأزمات معتبرا أنّ هذا الأمر يُعدّ تمرينا جيّدا .



ولكنّ ما يعنينا هو العقلية السائدة والتي يطلق عليها الشبّان نعتا ......





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