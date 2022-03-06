لاجئون - حكمت الحاج

2022/03/06 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج لاجئون..



*قصيدة الشاعر البريطاني: برايان بيلستون *ترجمة: حكمت الحاجاللاجئون ليسوا بحاجة إلى مساعدتنا لذا لا تقل إن هذه الوجوه المتهالكة قد تنتمي ليأو تنتمي لكهل ينبغي أن نكون قد عشنا نفس الحياة؟بل نحن الذين بحاجة إلى رؤيتهم على حقيقتهم،الصيرفيون والمتسلقون المتفرغون والمتسكعون مع القنابل في أكمامهم الذباحون واللصوص،أولئك هم الذين ليسوا مُرحبًا به ......





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