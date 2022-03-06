الحمامي: مستمرون بالضغط داخل البرلمان لتخفيض سعر صرف الدولار

2022/03/06 | 08:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، ان خطة رفع سعر صرف الدولار من قبل الحكومة قد فشلت ولم تحقق الاهداف المرجوة منها، لافتا الى ان البرلمان يواصل ضغطه من اجل تخفيض سعر الصرف.وقال الحمامي لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب يبذل جهودا من اجل تخفيض سعر صرف الدولار واعادته الى ماكان […]

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