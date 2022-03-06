اعتقال نجمة كرة السلة الأمريكية غرينر في موسكو

2022/03/06 | 09:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت دائرة الجمارك الفدرالية الروسية، توقيف رياضية أمريكية متوجة بميداليتين أولمبيتين، في مطار العاصمة “شيريميتيفو” بتهمة تتعلق بالمخدرات.وجاء في بيان نشرته دائرة الجمارك الفدرالية الروسية على حسابها في موقع “تليغرام”، أن عملية تفتيش لحقيبة يد تحملها مواطنة أمريكية وصلت على متن رحلة جوية من نيويورك في فبراير 2022 “أكدت تواجد سجائر إلكترونية […]

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