الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا بعد حرب أوكرانيا

2022/03/06 | 09:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا "شهدت زيادة كبيرة في عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي خلال الهجوم الروسي.

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