خبير عسكري يحذر من تصدير الإرهاب عبر السعودية والأردن وسورية

2022/03/06 | 09:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، على ضرورة ضبط الملف الحدودي العراق مع سورية والأردن والسعودية لايقاف تصدير الإرهاب، لافتا الى ان ضبط الامن يحتاج الى لجنة مهنية متخصصة لادارة هذا الملف.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “من يدير ملف الحدود العراقية السورية لم يكن بمستوى المسؤولية، اذا من غير الصحيح […]

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