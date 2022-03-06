فيزا وماستركارد تعلقان جميع المعاملات والعمليات في روسيا

2022/03/06 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركتا فيزا وماستركارد عن تعليقهما لجميع المعاملات والعمليات التي تقدمانها في روسيا، وذلك مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا والذي دخل أسبوعه الثاني.

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