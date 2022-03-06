القبض على 13 متهما بقضايا مختلفة في ذي قار

2022/03/06 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 13 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، أن “ان مفارز شرطة قضاء القلعة القت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مسدسين، فيما تمكنت مفارز شرطة قضاء الدواية من القاء القبض على متهم تسبب بإصابة شخص باطلاق النار عليه”، […]

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