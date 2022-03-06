خبراء: 173 عقارا تابعا للدولة استولى عليها متنفذون

2022/03/06 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف خبراء في مجال مكافحة الفساد، الاحد،عن أن قرابة 173 ألف عقار تابعة للدولة جرى الاستيلاء عليها من قبل الجهات المتنفذة منذ 2003، ولا يشمل هذا الرقم العقارات في المنطقة الخضراء وإقليم كردستان والأراضي الزراعية المملوكة للدولة.وقال عضو مجلس مكافحة الفساد السابق سعيد ياسين في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه […]

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