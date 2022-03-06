ريال مدريد يهزم سوسيداد برباعية في الدوري الاسباني

2022/03/06 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حقق ريال مدريد فوزاً عريضاً على ريال سوسيداد بتغلبه عليه بأربعة أهداف لهدف.ولعب الفريقان على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني.وبدأ سوسيداد بالتسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب ميكيل اويارزابال.بعدها سجل الريال اربعة اهداف سجلها كل من ادواردو كامافينجا في الدقيقة 40 ولوكا مودريتش في […]

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