انخفاض أسعار الدولار بالأسواق المحلية في عموم العراق - عاجل

2022/03/06 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد انخفاضاً نسبياً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم إن أسعار الدولار شهدت انخفاضاً حسب محال الصيرفات المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الشمال

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الجنوب

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

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