2022/03/06 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصور مخيفة لأي شخص، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يسبب القلق، وحتى الخوف، لدى الأطفال الصغار الذين يرون أو يسمعون عنه.لدى فانيسا جنسن، أخصائية علم نفس الأطفال في كليفلاند كلينيك، بعض النصائح حول كيفية التحدث مع أطفالك حول ما يحدث في أوكرانيا، وكيف يمكنك حمايتهم من الكوابيس ونوبات الذعر الليلي التي يمكن أن تسببها مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المزعجة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور الغزو الروسي لأوكرانيا قد تسبب لهم كوابيس..كيف يمكنك التحدث مع أطفالك حول ما يحدث هناك؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور الغزو الروسي لأوكرانيا قد تسبب لهم كوابيس..كيف يمكنك التحدث مع أطفالك حول ما يحدث هناك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).