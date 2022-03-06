الحشد الشعبي يعثر على كدس عتاد لـ”داعش” جنوب صلاح الدين

2022/03/06 | 09:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عثرت قوة من اللواء 41 في الحشد الشعبي، الأحد، على كدس عتاد يعود لعناصر “داعش” الاجرامي في منطقة الجمعية التابعة لناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ذلك جاء خلال عملية أمنيّة نفذتها قوة من اللواء 41 لتفتيش وتأمين مناطق جنوب صلاح الدين ما […]

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