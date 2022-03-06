إريكسن يساعد برينتفورد على تحقيق فوز ثمين في الدوري الإنجليزي

2022/03/06 | 09:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطا النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، خطوة إيجابية أخرى في طريق التعافي، حين ساعد فريقه برينتفورد في إلحاق الهزيمة بنورويتش، ضمن الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل إيفان توني ثلاثة أهداف “هاتريك”، في فوز برينتفورد بنتيجة 3-1 على نورويتش متذيل الدوري، وكانت ركلة ركنية من إريكسن السبب في أول أهداف توني في الدقيقة 32.[…]

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