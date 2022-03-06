الأعرجي يتوجه الى ذي قار للمشاركة باحتفالات اليوم الوطني للتسامح

2022/03/06 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واعتوجه مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، الى محافظة ذي قار للمشاركة باحتفالات اليوم الوطني للتسامح.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الاعرجي توجه الى محافظة ذي قار برفقة عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى العراق وسفير الفاتيكان وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية"واوضح، ان "الزيارة تهدف لحضور الاحتفال الذي سيقام على أرض اور بمناسبة اليوم الوطني للتسامح وذكرى لقاء قداسة البابا فرنسيس مع المرجع الاعلى السيد علي السيستاني".

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