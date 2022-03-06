النقل تكمل الدراسات لمد سكة حديد “فاو ـ فيشخابور”

2022/03/06 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة النقل، الاحد، عن اكمال كل الدراسات الخاصة بسكة حديد “فاو ـ فيشخابور”، ضمن مشروع ربط مع سوريا وتركيا.وقال مدير الشركة العامة لسكك العراق طالب جواد الحسيني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك مشاريع ودراسات للنهوض بقطاع السكك الداخلي والربط مع دول الجوار، ولا سيما تركيا وسوريا، وما زالت […]

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