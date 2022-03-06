النزاهـة تضبط هدر2,5 ملياري دينار بتربية النجف

2022/03/06 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن تمكُّنها من ضبط حالات هدرٍ للمال العام في مُديريَّة تربية مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر تصل إلى قرابة (2,500,000,000) ملياري دينار.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف قام بضبط حالات هدرٍ للمال العام في مديريَّة تربية المحافظة […]

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