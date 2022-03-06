كييف تنشر فيديو باسم الجالية الإسلامية في أوكرانيا.. وإدانة لـ

2022/03/06 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية على تويتر، السبت، مقطعا مصورا لأحد أعضاء الجالية الإسلامية في أوكرانيا، دان فيه "الأعمال العدوانية الظالمة" لروسيا.

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